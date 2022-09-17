У виллы в Крыму сожгли машины российского пропагандиста Киселева 17 сентября, 19:03 Сожженные автомобили пропагандиста Киселева (Фото:Денис Казанский/Telegram)

В Крыму неизвестный поджег машины главы пропагандистского агентства Russia Today Дмитрия Киселева. Инцидент произошел в ночь на 17 сентября в Коктебеле.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

Отмечается, что неизвестный поджег авто около двух часов ночи. Сгорели Ленд Ровер Фрилендер и гольф-кар, стоявшие у виллы Киселева.

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Как пишет телеграм-канал Кровавая барыня, оккупационные власти разыскивают неизвестного мужчину, который сжег авто телеведущему. Также добавляют, что это был умышленный поджог.

«Утром сюда приехало руководство региональной „полиции“, а местные силовики занялись поиском поджигателя. По предварительным данным, это мужчина, пришедший на место в медицинской маске и бахилах. Сейчас сотрудники изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своего лица», — говорится в сообщении.

Официальной информации о поджогах от оккупационного режима нет. Также это не комментирует сам кремлевский пропагандист.

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