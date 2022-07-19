Гордон отреагировал на свое объявление в розыск в РФ

19 июля, 11:59
Дмитрий Гордон отнесся к ситуации с юмором (Фото:Дмитрий Гордон/Facebook)

Дмитрий Гордон отнесся к ситуации с юмором (Фото:Дмитрий Гордон/Facebook)

Украинский журналист Дмитрий Гордон отреагировал на решение российских силовиков объявить его в розыск.

Что именно ему вменяют представители кремлевского режима, пока не известно. В то же время 22 марта сообщалось, что следственный комитет РФ завел против журналиста уголовное дело по сразу трем статьям.

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Речь идет о якобы «публичных призывах к развязыванию войны» и «возбуждении ненависти по признаку национальности», а также публичное распространение информации о военных преступлениях российских войск в Украине

Сам же Гордон к своему объявлению в розыск в РФ отнесся с юмором.

«Ах да, забыл вам рассказать. МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!», — написал он у себя в Telegram-канале.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Розыск Журналист Дмитрий Гордон

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