«ФСБ его инструктировала». Малюк назвал экс-нардепа, который по заданию РФ готовил покушение на Дмитрия Гордона осенью 2024-го

Спецслужбы РФ в попытке организовать убийство Дмитрия Гордона осенью 2024 года в Киеве задействовали агентурную сеть, главой которой был экс-нардеп-регионал Виталий Грушевский.

Об этом 23 июня заявил глава СБУ Василий Малюк на встрече с журналистами.

Он также рассказал подробности подготовки покушения на Гордона первой группой, о разоблачении которой СБУ объявила в 2024 году.

«Гордон триггерит россиян. У него большая категория зрителей, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях. По Гордону работали две сети, о которых мы можем говорить. Первая сеть — возглавляемая бывшим нардепом-регионалом, сегодня уже заключенным, родом из Полтавщины. Экс-нардеп, о котором идет речь — Грушевский Виталий Анатольевич. Он осуществлял визуальное наблюдение, ФСБ его инструктировала, также привлекла несколько помощников. Среди них были, кстати, журналисты, но они не были в полной мере на контакте с ФСБ, хотя выполняли отдельные задачи. А в дальнейшем пошли на сделку, еще дали нам подробные показания», — сказал он.

По словам Малюка, российские спецслужбы хотели ликвидировать Гордона или при помощи самодельного взрывного устройства, или организовав ракетно-шахедный удар — но только в случае, когда агентурные сети стопроцентно подтвердят его пребывание в соответствующем доме.

«Они занимались этим долго. Для наблюдения задействовали, в том числе, технические средства, видеорегистраторы в частности (напротив офиса запарковали машину с видеорегистратором в онлайне). Следили, когда Дмитрий приезжает и уезжает. „Топтались“ рядом с его домом и для нас, как для профессионалов, это было на поверхности. Мы в тот момент уже документировали, поскольку этот экс-нардеп организовывал другие диверсии и был в поле зрения у нас по организации подрыва железнодорожного полотна в Полтавской области», — сказал глава СБУ.

Кроме того, как заявил Малюк, другая группа, которую ФСБ подключала к операции по ликцидации Гордона, была организована с помощью криминалитета.

«Параллельно была другая группа, это дагестанская этнонациональная воровская община, которая использовалась ФСБ. Лидеру этой группы в России была создана соответствующая легенда. Он там в розыске находится, типа в плохих отношениях с правоохранительной системой, с ФСБ. Его отправили сюда далеко еще до полномасштабной войны. Он все время выполнял задачи ФСБ, делал это очень профессионально, очень законспирировано. В Украине вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД для того, чтобы расширить свои возможности. Россия дала ему деньги, чтобы он организовал службу такси для прикрытия и слежки за объектами, оборудовав все машины видеорегистраторами», — сказал он.

По словам Малюка, агент ФСБ прорабатывал маршруты передвижений Гордона, места его пребывания и проживания, а также подбирал способы и орудия возможной ликвидации.

«Подбирал для одного из вариантов ликвидации мотоцикл. Если Дмитрий был бы один, то планировали убить из короткоствольного пистолета, если с охранником — то длинным оружием, то есть автоматом, а затем добить из пистолета. Эта группа также задержана, они дают показания. Лидер группировки признал факт сотрудничества со спецслужбами РФ и подготовку покушения на Гордона. За убийство Гордона ФСБ им обещала гонорар — 400 тысяч долларов», — подытожил он.

3 сентября 2024 года СБУ объявила о нейтрализации агентурной сети элитного подразделения ФСБ страны-агрессора РФ, которая, в частности, готовила заказное убийство Гордона.

По версии следствия, координировал работу группы из четырех человек (куратор, исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на наружном наблюдении) бывший нардеп от запрещенной Партии регионов.

23 июня 2025 года пресс-служба СБУ сообщила о срыве повторной попытки покушения на Дмитрия Гордона. Как заявили в спецслужбе, в Киеве задержали четыре агентурно-боевые группы, работавшие на ФСБ, а также их координатора, которые готовили заказное убийство.

По версии СБУ, организацию покушения на украинского журналиста российские спецслужбы поручили своему глубоко законспирированному агенту в Киеве — 36-летнему гражданиу России с Северного Кавказа.