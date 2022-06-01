Украинские военные захватили БМП командира мотострелковой роты ВС РФ — видео «распаковки»
В БМП нашли документы командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады Дмитрия Фурдуя (Фото:Коллаж НВ)
Военнослужащие ВСУ захватили недалеко от российских позиций в районе Белогоровки Луганской области БМП командира мотострелковой роты ВС РФ.
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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео «распаковки» бронемашины.
Во время ее осмотра украинские военные обнаружили «полный ротный комплект новейших российских радиостанций П-168 Акведук, станцию правительственной связи, станцию разведки ПНСР, два тепловизорных прицела 1П93, много другой аппаратуры связи».
Кроме того, там же были найдены и документы командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады (город Алейск) капитана Дмитрия Фурдуя.
«Фактически вся БМП была забита личными вещами Фурдуя — в том числе награбленным в Украине имуществом. Следует обратить внимание, как многое у российского ротного средств связи всех видов и систем питания, зарядных устройств, радиостанций. Противник уделяет большое внимание системам управления», — отметил Бутусов.
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