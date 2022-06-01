Украинские военные захватили БМП командира мотострелковой роты ВС РФ — видео «распаковки» 1 июня, 11:14 Цей матеріал також доступний українською В БМП нашли документы командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады Дмитрия Фурдуя (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие ВСУ захватили недалеко от российских позиций в районе Белогоровки Луганской области БМП командира мотострелковой роты ВС РФ.

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео «распаковки» бронемашины.

Во время ее осмотра украинские военные обнаружили «полный ротный комплект новейших российских радиостанций П-168 Акведук, станцию ​​правительственной связи, станцию ​​разведки ПНСР, два тепловизорных прицела 1П93, много другой аппаратуры связи».

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Кроме того, там же были найдены и документы командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады (город Алейск) капитана Дмитрия Фурдуя.

«Фактически вся БМП была забита личными вещами Фурдуя — в том числе награбленным в Украине имуществом. Следует обратить внимание, как многое у российского ротного средств связи всех видов и систем питания, зарядных устройств, радиостанций. Противник уделяет большое внимание системам управления», — отметил Бутусов.

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