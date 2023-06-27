Может защитить от экстрадиции. Беларусь сделала бизнесмена Фирташа дипломатом — DW 27 июня, 23:10 Дмитрий Фирташ (Фото:NV)

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене, чтобы остаться в Австрии и избежать экстрадиции в США, где его ждет уголовное производство по подозрению в коррупции, сообщает DW.

По данным издания, в тексте решения Высшего земельного суда Вены Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Беларуси при международных организациях в Вене.

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Ноту о делегировании Фирташа как представителя ООН по промышленному развитию передали в штаб-квартиру UNIDO 29 июня 2021 года. Именно на основании этого статуса бизнесмен требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Чтобы доказать, что Фирташ, как советник при UNIDO, имеет статус дипломата и дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена в октябре 2021 года передали суду юридическую экспертизу. Ее подготовил один из западноевропейских профессоров по международному праву, указывает DW.

В то же время Министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского министерства иностранных дел. То есть, австрийское правительство не считает Фирташа человеком, на которого распространяется иммунитет дипломата.

Суды предыдущих инстанций учли сообщения австрийского минюста и не признали дипломатического иммунитета Дмитрия Фирташа. Однако решением от 14 июня Высший земельный суд Вены вернул дело на рассмотрение первой инстанции, обязав судей дать самостоятельную правовую оценку (независимо от позиции минюста Австрии) в том, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа.

Так если суд признает украинского бизнесмена дипломатом со всеми соответствующими привилегиями, рассмотрение дела о его экстрадиции в США будет приостановлено, пока будет действовать дипломатический мандат.

В марте 2022 года суд Вены отказал в возобновлении дела. Но в пятницу, 16 июня, высшая судебная инстанция заявила, что вынесла решение в пользу Фирташа и разрешила возобновление процедуры экстрадиции, отменив решение 2017 года. Причиной стали новые предоставленные доказательства.

