В Мариуполе новым гауляйтером стал экс-мер Иркутска. Иващенко фактически отстранен — советник городского головы 5 ноября, 13:30 Новый гауляйтер Мариуполя Дмитрий Бердинков (Фото:Скриншот видео Павел Степанов via YouTube)

Новым гауляйтером временно оккупированного Мариполя де-факто стал бывший мэр Иркутска россиянин Дмитрий Бердников — он будет «первым зампредседателя» оккупационной администрации. Коллаборанта Константина Иващенко от процессов отстранили.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Причина "смены лидера" — внутриполитическая борьба. Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко причина — сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств», — говорится в его Telegram.

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По словам Андрющенко, большинство коллаборантов со среднего звена начнут увольнять с понедельника, 7 ноября. Бердников, рассказывает он, прибывает «со своими людьми на почти все должности» и имеет персональную охрану.

«Пока за Иващенко сохранят функцию говорящей головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже. Пособники Иващенко в еще большем шоке. Их будущее вообще отсутствует, поэтому все предприняли попытку отдельно решить свою судьбу», — заявил советник мэра Мариуполя.

Дмитрий Бердников является членом путинской Единой России. С 2015 года был мэром Иркутска, а в 2020-м стал исполняющим обязанности первого замгубернатора области. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что Бердникова назначили на должность «по просьбе федеральных властей».