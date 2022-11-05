В Мариуполе новым гауляйтером стал экс-мер Иркутска. Иващенко фактически отстранен — советник городского головы
Новый гауляйтер Мариуполя Дмитрий Бердинков (Фото:Скриншот видео Павел Степанов via YouTube)
Новым гауляйтером временно оккупированного Мариполя де-факто стал бывший мэр Иркутска россиянин Дмитрий Бердников — он будет «первым зампредседателя» оккупационной администрации. Коллаборанта Константина Иващенко от процессов отстранили.
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Причина "смены лидера" — внутриполитическая борьба. Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко причина — сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств», — говорится в его Telegram.
По словам Андрющенко, большинство коллаборантов со среднего звена начнут увольнять с понедельника, 7 ноября. Бердников, рассказывает он, прибывает «со своими людьми на почти все должности» и имеет персональную охрану.
«Пока за Иващенко сохранят функцию говорящей головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже. Пособники Иващенко в еще большем шоке. Их будущее вообще отсутствует, поэтому все предприняли попытку отдельно решить свою судьбу», — заявил советник мэра Мариуполя.
Дмитрий Бердников является членом путинской Единой России. С 2015 года был мэром Иркутска, а в 2020-м стал исполняющим обязанности первого замгубернатора области. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что Бердникова назначили на должность «по просьбе федеральных властей».