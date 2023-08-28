Украинские СМИ сообщили о самоубийстве полковника СБУ. В спецслужбе отреагировали 28 августа, 18:24 СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

В Киеве, по данным украинских СМИ, в своем кабинете нашли мертвым полковника Службы безопасности Украины. Пресс-служба СБУ подтвердила факт смерти их сотрудника.

Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что сотрудника СБУ с огнестрельным ранением головы нашли в его кабинете.

Интерфакс Украина со ссылкой на ряд СМИ уточняет, что речь идет о заместителе начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрии Бакаеве. На месте произошедшего, по их данным, якобы была найдена предсмертная записка с обвинением руководства СБУ в предвзятом отношении.

Видео дня

В комментарии украинским медиа, пресс-служба СБУ подтвердила смерть своего сотрудника.

«Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба добавила, что спецслужбы оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования.

СБУ также выразила соболезнования родным и близким погибшего человека.