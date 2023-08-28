Украинские СМИ сообщили о самоубийстве полковника СБУ. В спецслужбе отреагировали
СБУ (Фото:СБУ / Facebook)
В Киеве, по данным украинских СМИ, в своем кабинете нашли мертвым полковника Службы безопасности Украины. Пресс-служба СБУ подтвердила факт смерти их сотрудника.
Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что сотрудника СБУ с огнестрельным ранением головы нашли в его кабинете.
Интерфакс Украина со ссылкой на ряд СМИ уточняет, что речь идет о заместителе начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрии Бакаеве. На месте произошедшего, по их данным, якобы была найдена предсмертная записка с обвинением руководства СБУ в предвзятом отношении.
В комментарии украинским медиа, пресс-служба СБУ подтвердила смерть своего сотрудника.
«Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба добавила, что спецслужбы оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования.
СБУ также выразила соболезнования родным и близким погибшего человека.