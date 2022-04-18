Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам нужен загранпаспорт — в ГНСУ объяснили причину 18 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Чтобы пересечь границу, украинцам нужен загранпаспорт (Фото:adm.dp.gov.ua)

Чтобы пересечь государственную границу украинцы должны иметь при себе заграничный паспорт, который также позволяет беженцам легализоваться в странах Европы.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.



Видео дня

«Хочу отметить, что пересечение границы происходит, согласно постановлению правительства № 57, где, в том числе, указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу. И добавлю, что такой паспортный документ, как внутренний паспорт, не предусмотрен», — заявил Демченко в комментарии «Украинской правде».

Также отмечено, что в первые недели войны на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа — тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы. В этой ситуации принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо по другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

«На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать установленный порядок», — отметил Демченко.

В то же время, в отношении лиц из регионов, где ведутся боевые действия, могут приниматься отдельные решения в случае отсутствия у них загранпаспорта, однако они являются исключением.

Кроме того, Демченко еще раз напомнил, что внутренний украинский паспорт не является основанием для легализации за границей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.