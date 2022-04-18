Чтобы пересечь границу Евросоюза, украинцам нужен загранпаспорт — в ГНСУ объяснили причину
Чтобы пересечь границу, украинцам нужен загранпаспорт (Фото:adm.dp.gov.ua)
Чтобы пересечь государственную границу украинцы должны иметь при себе заграничный паспорт, который также позволяет беженцам легализоваться в странах Европы.
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Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.
«Хочу отметить, что пересечение границы происходит, согласно постановлению правительства № 57, где, в том числе, указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу. И добавлю, что такой паспортный документ, как внутренний паспорт, не предусмотрен», — заявил Демченко в комментарии «Украинской правде».
Также отмечено, что в первые недели войны на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа — тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы. В этой ситуации принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо по другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.
«На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать установленный порядок», — отметил Демченко.
В то же время, в отношении лиц из регионов, где ведутся боевые действия, могут приниматься отдельные решения в случае отсутствия у них загранпаспорта, однако они являются исключением.
Кроме того, Демченко еще раз напомнил, что внутренний украинский паспорт не является основанием для легализации за границей.
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