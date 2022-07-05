Кроме выезда за границу, для военнообязанных действует также ограничение на перемещения по стране
Выезд за пределы места жительства для военнообязанных разрешен только при наличии специального разрешения (Фото:ГПСУ)
В связи с полномасштабным российским вторжением в отношении военнообязанных граждан, кроме запрета на выезд за границу, введено также ограничение на перемещения по стране.
Об этом рассказали в Запорожской ОГА.
Согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения, которое выдают следующим категориям граждан Украины:
- призывникам, имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;
- лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных
и т. п.), сроком до 30 суток;
- военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»), на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;
- военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты указанной на выписку из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;
- в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.
Разрешение не нужно получать лицам:
- исключенным из военного учета. Основанием для выезда есть отметка о снятии с учета военнообязанного.
- лицам, отбывающим в командировку и военнообязанным забронированными на период мобилизации и на военное время.
- призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Основанием является отметка в удостоверении или военном билете \ временном удостоверении. Такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение семи суток с даты снятия с учета.
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