Кроме выезда за границу, для военнообязанных действует также ограничение на перемещения по стране

Выезд за пределы места жительства для военнообязанных разрешен только при наличии специального разрешения (Фото:ГПСУ)

В связи с полномасштабным российским вторжением в отношении военнообязанных граждан, кроме запрета на выезд за границу, введено также ограничение на перемещения по стране.

Об этом рассказали в Запорожской ОГА.

Согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения, которое выдают следующим категориям граждан Украины:

призывникам, имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин ( болезнь или смерть родных и т. п. ), сроком до 30 суток;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации ( полный перечень определен в статье 23 Закона Украины « О мобилизационной подготовке и мобилизации»), на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты указанной на выписку из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;