Кроме выезда за границу, для военнообязанных действует также ограничение на перемещения по стране

5 июля, 09:43
Выезд за пределы места жительства для военнообязанных разрешен только при наличии специального разрешения (Фото:ГПСУ)

Выезд за пределы места жительства для военнообязанных разрешен только при наличии специального разрешения (Фото:ГПСУ)

В связи с полномасштабным российским вторжением в отношении военнообязанных граждан, кроме запрета на выезд за границу, введено также ограничение на перемещения по стране.

Об этом рассказали в Запорожской ОГА.

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Согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения, которое выдают следующим категориям граждан Украины:

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  • призывникам, имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;
  • лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т. п.), сроком до 30 суток;
  • военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»), на срок до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;
  • военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты указанной на выписку из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;
  • в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.
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Разрешение не нужно получать лицам:

  • исключенным из военного учета. Основанием для выезда есть отметка о снятии с учета военнообязанного.
  • лицам, отбывающим в командировку и военнообязанным забронированными на период мобилизации и на военное время.
  • призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Основанием является отметка в удостоверении или военном билете \ временном удостоверении. Такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение семи суток с даты снятия с учета.
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Военное положение Военнообязанные Военкомат Война России против Украины

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