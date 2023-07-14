Без автошколы. ВРУ разрешила самостоятельно изучать теорию для получения водительского удостоверения

14 июля, 00:23
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Теоретическую часть для экзамена на водительское можно будет учить самостоятельно (Фото:Автошкола Киев через Facebook)

Теоретическую часть для экзамена на водительское можно будет учить самостоятельно (Фото:Автошкола Киев через Facebook)

Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, приняла законопроект № 7354, позволяющий будущим водителям самостоятельно изучать теоретическую часть, не посещая автошколу.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник.

По его словам, законопроект предусматривает введение административной ответственности в отношении экзаменаторов и работников территориальных сервисных центров, которые злоупотребляют своим служебным положением.

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Народный депутат Украины Павел Бакунец в свою очередь отметил, что законопроект призван уменьшать коррупцию в государстве относительно возможности получения водительских удостоверений путем цифровизации процедуры.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Правила дорожного движения (ПДД) ВРУ Автошколы Тесты ПДД

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