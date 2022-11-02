«Украина очень любит птиц». Для российских оккупантов полеты в Украину вредны — Резников 2 ноября, 20:26 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Министр обороны Алексей Резников от имени украинской армии предупредил российских оккупантов о вредности полетов в Украину. Он напомнил, что тут оккупантов ждет смерть.

Он также опубликовал видео уничтожения вертолета врага.

«Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну», — написал Резников.

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Он добавил предупреждение оккупантам от Сил обороны Украины.

«Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов», — написал глава Минобороны.