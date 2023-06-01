Предусмотрены операционные и спецсвязь. Стали известны новые подробности строительства бомбоубежища в главной больнице Кремля 1 июня, 14:00 Кремль заключил контракт на срочное проектирование бомбоубежища для своей больницы (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Появились новые подробности о том, что Кремль планирует строительство бомбоубежища для чиновников, которое будет оснащено операционными и специальными средствами связи.

Как сказано на портале госзакупок РФ 26 мая, управление делами президента РФ планирует возведение нового защищенного сооружения на территории Центральной клинической больницы в Москве, которое будет служить убежищем для высокопоставленных российских чиновников.

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Начальная стоимость проекта составляет 35 миллионов рублей, что примерно равно полумиллиону долларов.

В документах указывается на строительство «защитного сооружения гражданской обороны» по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 15. Этот адрес совпадает с местонахождением Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, где получают медицинскую помощь высокопоставленные российские чиновники и политики.

В документах не указана площадь бомбоубежища и его вместимость, однако из них можно узнать, что в сооружении предусмотрены операционные, предоперационные и перевязочные.

В проекте договора указано, что в бомбоубежище необходимо обеспечить работу систем специальной связи для должностных лиц, находящихся под государственной охраной. А также предусматривается оснащение помещений соответствующих должностных лиц техническими средствами, которые обеспечат защиту от утечки секретной информации.

31 мая российские СМИ сообщили, что Кремль заключил контракт на срочное проектирование бомбоубежища для своей больницы с поликлиникой, на фоне ударов дронами по Москве.