Сводка Генштаба. Россияне расстреляли своих военных за желание сдаться в плен, ВСУ уничтожили три вертолета 8 января, 19:03 Украинский военный на передовой в Донецкой области, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

РФ задействовала подразделения Росгвардии на Запорожском направлении, чтобы поддерживать военную дисциплину и не допускать панических настроений среди оккупантов. Тех, кто хочет сдаться в плен, расстреливают.



Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в воскресенье, 8 января.

Так, возле Чистополья россияне расстреляли 5 января шесть человек, выразивших позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины.

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Также в Генштабе рассказали, что для дискредитации украинского военного руководства РФ распространяет дезинформацию о якобы подготовке огневого поражения бойцами медицинских учреждений Луганской области, где лечат раненых оккупантов.

Армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском. Россияне сосредотачиваются на захвате Донецкой области в пределах админграницы, но безуспешно.

Ситуация на Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага на территории Беларуси Генштаб не зафиксировал. На двух последних, а также Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Херсонском направлениях оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

В течение суток российские войска нанесли один ракетный и 19 авиаударов, более десяти раз открывали огонь из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Украинская авиация 8 января десять раз атаковала районы сосредоточения врага, а также дважды ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Также бойцы уничтожили три вражеских беспилотника, вероятно, типа Орлан и три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, тип еще одного уточняют.