До восстановления. В Украине построят временное жилье для переселенцев 25 марта, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о временном жилье (Фото:Boris Roessler/Pool via REUTERS)

В Украине будет построено временное жилье для переселенных украинцев из зон активных боевых действий. Над этим трудятся правительство и областные администрации.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения.



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«Чиновники готовят новую поддержку для переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили задачу как можно быстрее выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц», - рассказал президент.

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При этом Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о временном жилье.

"После того, как мы установим мир, мы начнем немедленное масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом, и лучше он будет в Украине, чем где-то за границей», — резюмировал президент и добавил, что детали впоследствии представит премьер-министр Денис Шмигаль.