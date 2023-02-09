РФ подготовила для нового наступления тысячи танков и сотни истребителей — Foreign Policy 9 февраля, 08:09 Аналитики и украинские официальные лица ожидают, что РФ пойдет в масштабное наступление на востоке Украины (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. Страна-агрессор сосредоточила сотни тысяч военных на востоке, сообщает Foreign Policy.



По оценкам украинских официальных лиц, численность российских войск в Украине превысила 300 тысяч человек.

В рамках подготовки к новому наступлению Россия начала вооружаться и уже имеет около 1800 танков, почти четыре тысячи бронемашин и 2700 артиллерийских систем.

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Кроме того, у оккупантов есть 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как Град и Смерч, 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак.

В настоящее время российское присутствие в Украине значительно превышает силы вторжения, которые кремлевский диктатор Владимир Путин использовал в феврале 2022 года. На этот раз оккупационные силы сконцентрированы на востоке Украины.

При этом, по словам высокопоставленного американского военного чиновника, Пентагон охарактеризовал российские войска, которые уже были брошены на поле боя, как «плохо оснащенные и плохо обученные».

Как отмечает издание, Пентагон считает, что Кремль начал направлять десятки тысяч военных для возмещения потерь, понесенных в результате боев за Бахмут и Соледар. Однако украинская сторона убеждена, что Путин мог бы пойти еще дальше, набрав дополнительные войска к 24 февраля — годовщине полномасштабного вторжения.

«Это гораздо больше, чем во время первой волны. Они не обращают внимания на какие-либо жертвы или потери», — сказал один из украинских чиновников на условиях анонимности.

По его словам, в ближайшие 10 дней Украина ожидает «новое, огромное вторжение».

Аналитики и украинские официальные лица ожидают, что РФ пойдет в масштабное наступление на востоке страны — в Донецкой и Луганской областях.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

