Командующий Объединенными силами Наев оценил возможность повторного наступления РФ на Киев и назвал его условие 7 октября, 19:08 Дети играют на поврежденной российской военной технике, выставленной в центре Киева, 1 октября (Фото:REUTERS/Ahmed Jadallah)

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что повторное российское наступление на Киев возможно, но, чтобы сформировать силы для него, россиянам понадобится 2−3 месяца.

«Он возможен. Для этого необходимо создать такие силы. На это уйдет определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца», — заявил Наев в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос.

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Командующий Объединенных сил отметил, что сейчас Киев защищен лучше, чем 24 февраля.

Также Наев выразил мнение, что Беларусь может вступить в войну против Украины «когда получит соответствующую команду от РФ».

3 октября Наев заявлял, что пока не видит угрозы повторного наступления РФ на Киев, однако захват украинской столицы остается приоритетом диктатора Владимира Путина.

7 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наступление на Киев у российских войск не удалось, «и будем считать, что вряд ли удастся».

В июле главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что резкий перенос военных действий под Киев невозможен.