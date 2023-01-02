Для мира в 2023 году важнейшим вопросом будет отношение к России — постпред Польши в ООН 2 января, 16:00 Кшиштоф Щерский (Фото:Poland in the UN)

Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что вопрос о том, завершится ли российская война против Украины и при каких условиях, будет определять, каким будет 2023 год.

В интервью Pap он предположил, что российский империализм может быть рассмотрен как идеология, угрожающая мировому порядку.

«Для содержания мира важнейший вопрос: как будут относиться к России. Возможно ли, чтобы российский империализм начал рассматриваться как идеология, угрожающая мировому порядку на том же основании, что и немецкий нацизм. Если это произойдет, должны быть приняты такие же решения: лишение России инструментов для поддержки роли мирового государства (в том числе в ООН), привлечение к международному суду военных преступников в погонах и костюмах, в том числе и Путина, выплата военных репераций и прочее», — сказал Щерский.

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Если же победит вариант «навести порядок» и сохранить лицо Путину, то это будет «последним гвоздем в гроб мирового порядка, воплощенного в основах ООН».