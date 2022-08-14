Для Херсонской области следующие две недели будут решающими — Хлань

14 августа, 21:42
Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

Депутат Херсонского облсовета предположил, что следующие две недели будут решающими для временно оккупированной Херсонской области.

Инфографика: НВ

«Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области», — пишет он в Facebook.

Хлань сообщил, что оккупанты активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.

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Он отметил, что по области умело отрабатывают ВСУ из HIMARS, а поврежденные мосты не дают оккупантам возможности подвезти подкрепление, горючее, еду. Оккупанты пытаются переправлять запасы по понтонным переправам, но они медленные, пишет депутат.

«Санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет. Будем ждать, что новая неделя принесет нам новые победы и много „хороших“ мертвых орков», — пишет Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5429055570549140
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О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля.

В ночь на 14 августа ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.

https://www.youtube.com/embed/MJLNEHUl_L0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Депутат

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