В Воздушных силах объяснили, зачем РФ использует ракеты Х-55 с имитатором ядерной боевой части 27 января, 13:30 Сбитая российская ракета (Фото:Полиция Киевской области)

РФ использует во время массированных обстрелов ракеты Х-55 с имитатором ядерной боевой части, чтобы истощать украинские средства противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, Х-55 — это ракета с ядерной боеголовкой. Россияне либо вынимают, либо не ставят ядерную часть. Вместо нее ставится имитатор, чтобы было соответствие по весу, но это не влияло на аэродинамические качества ракеты.

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«Для чего ее используют? Для того, чтобы рассредоточить нашу ПВО. Она может использоваться и как ложная цель… Для того чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты», — отметил Игнат.

В Воздушных силах считают, что РФ использует их, поскольку им жаль ракет, которых становится все меньше — как Калибров, так и ракет этого типа.



Ранее издание Defense Express сообщило, что 26 января во время массированного удара под Киевом сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной, так называемой «специальной» боевой части. Ее обломки найдены в районе Борисполя.

Впервые о применении Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда стало известно еще 17 ноября.

