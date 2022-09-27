Не атакует Калибрами и Искандерами: в Воздушных силах рассказали, для чего РФ бережет ракеты 27 сентября, 12:41 Россия может приберегать часть крылатых ракет для того, чтобы наносить удары по объектам критической инфраструктуры зимой (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия начала чаще атаковать Украину дронами-камикадзе, чтобы приберечь часть крылатых ракет для ударов по объектам критической инфраструктуры зимой.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в последнее время РФ не применяет высокоточное оружие, такое как крылатые ракеты Калибр, Х-101 и Искандер.



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«Очевидно, что ракеты враг приберегает для целей, которые считает для себя стратегическими. Это объекты нашей критической инфраструктуры. Возможно, что ракеты приберегает на зиму», — отметил он.

Ранее Игнат сообщал, что Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но при этом увеличила использование иранских дронов-камикадзе Shahed-136.