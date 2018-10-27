27 октября 2018, суббота

Для имитации качества работы. В Харьковской области полицейские сфальсифицировали уголовное производство

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Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений
Фото: Нацполиция

Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений

В Харьковской области полицейские зарегистрировали уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) в  отношении подставного лица, тем самым сымитировав "повышение" статистических показателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, полицейские заставили сымитировать незаконное хранение боеприпасов 38-летнего сельского жителя, который возвращался с рыбалки навеселе.

"На остановке общественного транспорта к нему подъехала машина с полицейскими, которые начали угрожать административной ответственностью за бутылку пива, которую мужчина якобы распивал в общественном месте. Полицейские делали вид, что оформляют какие-то документы, оказывали психологическое давление на мужчину и заставили сымитировать хранение боеприпасов. Затем вручили ему сумку и уехали. Чуть позже к мужчине подъехали уже полицейские в форме и "зафиксировали" хранение оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы", - рассказали в полиции.

По словам потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал. Он рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки.

"Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), фактически сделав из невиновного человека преступника", - говорится в сообщении.

Прокуратура области начала расследование по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками одного из районных отделов полиции на Харьковщине и незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.

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