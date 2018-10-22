Почему Венгрия увеличит финансирование нацменьшинств на Закарпатье и законно ли это

Финансовая помощь украинским венграм за три года увеличилась почти втрое

Венгрия вдвое увеличит финансовую поддержку нацменьшинств на Закарпатье, заявил государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи, пишет венгерское издание OrIgo. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Какие категории венгерского населения получат помощь

Программа стартует со следующего года. По словам Потапи, финансовую помощь получат более 20 тыс. человек - это сотрудники образования, здравоохранения, СМИ, культуры и социального сектора.

В частности, для венгерских учителей на Закарпатье объем ежегодных субсидий возрастет до 500 тыс. форинтов - почти вдвое. Это составляет примерно 50 тыс. грн.

Госсекретарь Венгрии по национальной политике считает, что такая помощь является существенной. Он также напомнил, что венгерское правительство решило ввести социальную помощь Закарпатью в 2015 году. По его словам, такое решение было связано с экономическим и общественным кризисом в Украине.

Программы помощи закарпатским венграм

Финансовая помощь венграм за три года увеличилась почти втрое. Первая помощь в 2015 году составляла примерно 79 млн грн. В следующем году помощь увеличится до 300 млн грн.

Деньги получат сотрудники образования, здравоохранения, СМИ, культуры и социального сектора

Программы ориентированы не только на социальный сектор, но и на предпринимателей, преподавателей и культуру. В прошлом году правительство Венгрии выделил примерно 2 млрд грн венгерским предпринимателям Закарпатья. Они могли бесплатно получить около 10 тыс. евро. Эти деньги были целевыми на развитие бизнеса и возвращать их не нужно.

Также можно получить кредиты под низкие проценты. Год назад на Закарпатье стартовали еще две программы для преподавателей художественных и музыкальных школ, а также для врачей и работников музыкальных заведений.

Помощь для работников культуры составит около 10 тыс. грн. Такую доплату получат дипломированные работники в области здравоохранения. Программы рассчитаны на тех преподавателей и медиков, которые владеют венгерским языком и готовы его использовать в своей работе. В рамках программы ЕС Восточное партнерство за счет венгерского правительства уже восстановили 100 венгерских учебных и культурных заведений.

Прибыль региона

В прошлом году госсекретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи лично посетил Ужгород. Чтобы уберечь венгерское сообщество от уничтожения, важно, чтобы педагоги, церковные деятели и врачи не эмигрировали и не покидали свои профессий, отметил Потап.

Заместитель главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас отметил, что в области живут не только венгры, но и представители словацкой, румынской и других национальных меньшинств. Их страны также помогают этим гражданам Украины. Но по оценке Галаса, Венгрия сейчас помогает активнее всего.

Для сохранения венгерского сообщества важно, чтобы педагоги, церковные деятели и врачи не эмигрировали и не покидали профессий

Помощь, которую получили учителя, не планировалась, но уже поступила, подчеркнул Галас. А средства обложили в местный бюджет.

"Учителя, работающие в венгерских и смешанных школах, в среднем получили более 30 тыс. грн дополнительной платы. Эта помощь абсолютно легальна, она облагается. Благодаря этой помощи на прошлой неделе бюджет Береговского района (там проживает больше венгров) получил 2,5 млн грн подоходного налога. И эти деньги он направил на погашение задолженности по зарплатам в бюджетной сфере", - рассказал Галас.

Выпад в адрес украинской власти

Учителя и врачи фактически являются представителями сферы социальных услуг. А она финансируется из государственного бюджета, сообщила политический эксперт Ирина Верещук. По ее мнению, индивидуальные доплаты иностранного государства специалистам таких профессий не являются приемлемым. На дополнительные средства могут претендовать общины, если речь идет о конкурсах, тендерах или международных программах развития, считает эксперт.

"Территориальная община получает такие средства по понятной программе, например, где каждый мог принять участие. Мэр получил средства, за которые построили объект. Это является общим благом и помощью венгерского государства или ЕС. Но такие персональные выплаты является выпадом в адрес украинской власти. Тем более, что они выплачиваются категориям граждан, которые фактически находятся на государственной службе, то есть они не гвозди изготавливают, а учат и лечат", - сказала эксперт.

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