Для чего в Минрегионе хотят сузить дорожную крайнюю левую полосу

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства инициировали внесение изменений в государственные строительные нормы. Одна из поправок коснется автомобильных дорог. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе. Сейчас на трассах предполагается единая ширина полос движения 3,75 сантиметров, для остановочной полосы - 2,5 м. Парцхаладзе отметил, что это является опасной шириной для остановки, например, грузового автомобиля. Предлагается сузить левую крайнюю полосу до 3,5 м. Остановочную полосу на дорогах первой-второй категории расширить с 2,5 до 3 м.

В Германии ширина автополосы в городе колеблется от 2,75 м до 3,5 м

Такие нормы станут обязательными для новых дорог, а для существующих - если реконструкция будет возможной.

По информации Укравтодора, ежегодно в Украине совершается около 180 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5 тыс. человек и травмируются около 30 тыс. Большинство таких происшествий происходят в населенных пунктах.

Основные причины: нарушение водителями скоростного режима, что приводит к столкновениям и наезду на пешеходов. Мировая практика показывает, что от ширины дорог зависит количество ДТП.

Разделительные полосы в разных странах

Наиболее опасными являются дороги, шире 3,5 м. К примеру, в Пекине, Форталезе или Чиннае, где на 1000 тыс. населения в ДТП погибает более 15 человек. Более узкие улицы Нью-Йорка, Сан-Пауло или Нью-Дели - более безопасные - 6-12 смертей в ДТП на такое же количество населения.

Самыми безопасными считаются путепроводы Амстердама, Берлина, Парижа, Токио, Торонто или Копенгагена. На них погибает не более трех человек на 100 тыс. населения. В Германии ширина автополосы в городе колеблется. Минимальная - 2,75 м, максимальная - 3,5 м. Регламентируется не только тип дороги, магистраль беспрепятственного движения или дорога в жилом квартале, но и количество полос, машинопоток и тип транспорта.

Особенность дорог в Нидерландах - их оформили таким образом, чтобы на максимально длинных отрезках поддерживать равномерную скорость. Специалисты и чиновники решили сделать ставку на то, что люди воспринимают подсознательно - деревья над дорогой, отдаленные здания, дополнительные полосы для общественного транспорта, велосипедистов, разделительные ограждения, обзорность, повороты, препятствия, знаки и разметка.

Узкая полоса - внимательный водитель

Широкие дороги действительно провоцируют больше аварий с летальными последствиями. И чтобы существенно изменить ситуацию, одного сужения проездных полос недостаточно, отметил основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

В наших реалиях водители часто не учитывают дорожные условия и не уменьшают скорость движения. Параллельно с сужением полос надо усиливать контроль за водителями, в частности, за скоростным режимом.

"Для сознательных водителей - чем уже полоса, тем скорость меньше. Это используется в Европе. Там автобусы едут по полосе на 10-15 см большей, чем автобусы. Там очень тесно. Наши водители ездят в очень комфортных условиях. Это влияет на внимание и скоростной режим", - отметил Антонов.

Минрегионстрой предлагает оборудовать скоростные трассы разноуровневыми развязками и прекратить строить левые повороты.