Почему Чехия внесла Украину в список безопасных стран

Министерство внутренних дел Чехии внесло Украину в список безопасных стран, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Это непосредственно повлияет на процедуру получения политического убежища в этой стране, сообщил Перебийнис. Он добавил, что официальная Прага относит Украину к тем странам, где Конституция обеспечивает основные права и свободы, включая свободу передвижения, и поэтому не видит причин для того, чтобы не включить ее в безопасные страны.

С этого момента чехи будут рассматривать прошение на политическое убежище только от граждан, которые живут на оккупированных территориях Украины, добавил посол.

Легализация трудовых мигрантов

Как пояснил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, Чехия сделала такой шаг, потому что хочет легализовать у себя украинских трудовых мигрантов.

Свои рынки труда может открыть также Германия

Часто граждане Украины, которые приезжали на заработки в эту страну, получали политическое убежище. До этого устроиться на работу в Чехии было довольно сложно, добавил Воскобойник.

"По данным Евростата за 2017 год, 88% украинцев, которые получили вид на временное пребывание в странах ЕС, получали их для того, чтобы работать. Если взять страны Северной Африки, граждане которых массово едут в Европу, то там 90% граждан этих стран получали виды на жительство как беженцы. Украинцы же едут, чтобы работать и зарабатывать деньги", - сказал Воскобойник.

В каких специалистах заинтересована Чехия

Чехия больше всего заинтересована в IT специалистах, строительных рабочих и медиках, пояснила специалист по трудовому рынке Екатерина Криворученко. По ее словам, из-за маленьких размеров страны существенной утечки специалистов из Украины ждать не стоит. Однако могут быть проблемы у неквалифицированных рабочих, добавила Криворученко.

Как рассказал эксперт по вопросам трудовой миграции и трудоустройства за рубежом Тимур Душко, в следующем году, кроме Чехии, свои рынки труда откроет Германия. Это будет большим ударом для рынка труда Украины, заявил Душко. Он добавил, что украинской власти нужно срочно разработать концепцию сдерживания своих рабочих.

В начале года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый месяц из Украины выезжают 100 тыс. соотечественников.