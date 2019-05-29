Ульяна Супрун
Молодость и витамины. Чем полезна клубника и как ее правильно есть
Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Владимир Фесенко
Парламент новичков
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Дизайнер разработал альтернативный логотип Киева и бесплатно предлагает его использовать

Вчера, 20:55
Цей матеріал також доступний українською
Дизайнер разработал альтернативный логотип Киева и бесплатно предлагает его использовать - фото

Alexander Tregub/Facebook

Лого не имеет автора и обладателя

Дизайнер, один из основателей Projector Александр Трегуб создал альтернативный логотип Киева, в основе которого — каштановый лист.

Об этом сообщает БЖ.

Совместно с художниками Дмитрием Булановым и Катей Яцушек он разработал логотип и призвал жителей столицы популяризировать новое лого, используя его в афишах ивентов, в постерах, делать футболки, тату, значки, стикеры, чашки и другое.

Печатное агентство KLEI уже создало стикеры с новым логотипом Киева.

По словам Трегуба, это лого не имеет автора и обладателя и является «общим». Также дизайнер разрешил производить с логотипом свой мерч и зарабатывать.

«Официальный логотип у города есть. Но существует большая разница между официальным и действительным. К сожалению, официальный логотип не прижился. Он сложный, слишком буквальный, его трудно запомнить», — сказал он.

Однако, по словам Трегуба, они не хотят противопоставлять себя властям, а наоборот настроены на сотрудничество и желают придать логотипу с каштаном реальный статус.

Теги:   Дизайнеры Логотип Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 09:49

img
Во Львовской области произошел обвал на шахте: погибли двое горняков
Страны

Сегодня, 00:43

img
В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы
Политика

Вчера, 19:28

img
Зеленский назначил нового начальника госохраны

ТОП 3

События

Вчера, 12:54

img
Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность
30393
События

Вчера, 10:20

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
22543
События

Вчера, 08:07

img
Начинайте покупать — сейчас лучшее время. Известные бизнесмены и СЕО — о кризисе и секретах успеха
4231