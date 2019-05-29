Дизайнер разработал альтернативный логотип Киева и бесплатно предлагает его использовать Вчера, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Alexander Tregub/Facebook Лого не имеет автора и обладателя Alexander Tregub/Facebook

Дизайнер, один из основателей Projector Александр Трегуб создал альтернативный логотип Киева, в основе которого — каштановый лист.

Об этом сообщает БЖ.

Совместно с художниками Дмитрием Булановым и Катей Яцушек он разработал логотип и призвал жителей столицы популяризировать новое лого, используя его в афишах ивентов, в постерах, делать футболки, тату, значки, стикеры, чашки и другое.

Печатное агентство KLEI уже создало стикеры с новым логотипом Киева.

По словам Трегуба, это лого не имеет автора и обладателя и является «общим». Также дизайнер разрешил производить с логотипом свой мерч и зарабатывать.

«Официальный логотип у города есть. Но существует большая разница между официальным и действительным. К сожалению, официальный логотип не прижился. Он сложный, слишком буквальный, его трудно запомнить», — сказал он.

Однако, по словам Трегуба, они не хотят противопоставлять себя властям, а наоборот настроены на сотрудничество и желают придать логотипу с каштаном реальный статус.