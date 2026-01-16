Пункт несокрушимости возле одной из многоэтажек в Киеве, 12 января 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В связи с массированными атаками страны-агрессора России в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации .

Об этом в пятницу, 16 января, заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах», — подчеркнул он.

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По его словам, прежде всего будет усилена работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области.

«Меняем правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до Пунктов несокрушимости, в том числе и ночью», — сообщил Шмыгаль.

Он также сообщил, что Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) было рекомендовано в кратчайшие сроки пересмотреть и упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям.

«Рассмотрение и согласование проекта за два дня. Получение технических условий — два дня. Обследование и опломбирование узла учета также за два дня», — отметил министр.

Шмыгаль также заявил о перераспределении резервного оборудования между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения.

Еще одно распоряжение — государственные компании, прежде всего Укрзализныця и НАК Нафтогаз, должны срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение осенне-зимнегопериода 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент, в частности, анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

Также он сообщил, что поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

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С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

СБУ назвала политику Кремля системным уничтожением энергосистемы Украины, что является преступлением против человечности международной категории.