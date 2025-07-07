В Дії появился раздел со всеми сервисами для ветеранов и ветеранок

В государственном приложении Дія заработал раздел Ветеран Pro, который объединяет ключевые услуги для ветеранов и ветеранок. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В новом разделе пользователи уже могут:

подтвердить статус лица с инвалидностью, связанной с войной;

найти специалиста сопровождения;

податься на программы єОселя и єВідновлення на льготных условиях;

получить 1 500 гривен на спортивные тренировки по программе Ветеранский спорт;

оформить заявку на субсидию.

«Это только начало, работаем над тем, чтобы цифровое пространство для ветеранов и ветеранок наполнялось действенными сервисами — доступными каждому, кто в этом нуждается», — отметили в пресс-службе Дії.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что статус ветерана сейчас имеют около 1,3 миллиона украинцев. По его словам, правительство работает над созданием целостной инфраструктуры поддержки, которая должна охватить всех без исключения.

Эта система включает четыре основных направления:

медицинское восстановление и реабилитация;

обеспечение жильем;

трудоустройство или поддержка собственного дела;

цифровизация и упрощение всех процедур.

«Наша цель — чтобы каждый ветеран чувствовал заботу государства на всех этапах своей жизни», — подчеркнул Шмыгаль.