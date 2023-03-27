Новая бесплатная услуга. Как получить электронное судебное решение в приложении Дія

27 марта, 16:18
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Как получить электронное судебное решение в приложении (Фото:AndreyPopov/depositphotos)

Как получить электронное судебное решение в приложении (Фото:AndreyPopov/depositphotos)

Рассказываем, как получить электронную копию судебного решения, не выходя из дома.

Что такое судебное решение и кто может его получить

Судебное решение – это процессуальный документ, акт правосудия, которым завершается рассмотрение дела. Это может быть определение, решение, постановление, судебный приказ или приговор.

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Получить электронное судебное решение в приложении Дія могут граждане:

  • имеют в действии цифровой РНОКПП;
  • являются участниками судебного дела.

Электронное судебное решение: как воспользоваться услугой в приложении

  1. Загрузите или обновите приложение.
  2. Авторизируйтесь в Дії. Если вы этого не делали раньше, авторизация возможна одним из способов: с помощью электронной подписи, приложений Монобанк, ПриватБанк, Сбербанк, Райф, Sense Bank и других банков.
  3. Щелкните раздел Услуги.
  4. Выберите пункт Судебные дела. Судебные решения по делам, в которых Вы являетесь участником, будут доступны для просмотра и загрузки.

Данное электронное судебное решение будет должным образом удостоверено и будет иметь полную юридическую силу. Министерство цифровой трансформации Украины также напоминает, что в Дії можно получать уведомление о судебном деле, в котором Вы участвуете.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Война в Украине ДІЯ Социальные услуги Суд Судебное решение Услуги

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