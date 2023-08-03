Дія-2023: мужчины призывного возраста не смогут воспользоваться одной из услуг
Дія (Фото:se.diia.gov.ua)
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в Дію возвращается услуга по смене места жительства — сделать это можно в несколько кликов.
Об этом сообщили на сайте Минцифры.
Сейчас услугой не могут воспользоваться мужчины призывного возраста
Отныне сервисом могут воспользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста. Минцифры вместе с Министерством обороны Украины работают над расширением услуги, чтобы ее могли получить и мужчины призывного возраста.
Чтобы сменить место жительства, надо:
— быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
— иметь налоговый номер;
— иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії;
— право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;
— жилье не должно быть в ипотеке.
В приложении Дія можно подать заявление на ремонт жилья
Напомним, в приложении Дія доступна услуга єВідновлення. Украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать заявление и получить денежную помощь на ремонт жилья.
Получить средства можно на ремонт квартиры, дома или, например, комнаты в общежитии.
Сумму помощи определит комиссия после подсчета объемов повреждений. Максимально на восстановление одного объекта — 200 тысяч гривен. Их можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков.