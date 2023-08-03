Дія-2023: мужчины призывного возраста не смогут воспользоваться одной из услуг 3 августа, 08:35 Дія (Фото:se.diia.gov.ua)

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в Дію возвращается услуга по смене места жительства — сделать это можно в несколько кликов.

Об этом сообщили на сайте Минцифры.

Сейчас услугой не могут воспользоваться мужчины призывного возраста

Отныне сервисом могут воспользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста. Минцифры вместе с Министерством обороны Украины работают над расширением услуги, чтобы ее могли получить и мужчины призывного возраста.

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Чтобы сменить место жительства, надо:

— быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

— иметь налоговый номер;

— иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії;

— право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;

— жилье не должно быть в ипотеке.

В приложении Дія можно подать заявление на ремонт жилья

Напомним, в приложении Дія доступна услуга єВідновлення. Украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать заявление и получить денежную помощь на ремонт жилья.

Получить средства можно на ремонт квартиры, дома или, например, комнаты в общежитии.

Сумму помощи определит комиссия после подсчета объемов повреждений. Максимально на восстановление одного объекта — 200 тысяч гривен. Их можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков.