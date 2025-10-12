Партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

В сообщении говорится, что партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, в результате чего был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.

Этот железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Через Новочеркасск оккупанты регулярно поставляют снаряды для артиллерии и ракет для систем залпового огня, уточняет Атеш.

Также отмечается, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.

«Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей», — говорится в сообщении.

4 октября в Атеш сообщили о разведке двух военных объектов во временно оккупированном Россией Севастополе — медицинских складов (в/ч 22923) и базы 12-го зенитно-ракетного полка (в/ч 85702).