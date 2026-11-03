Народный депутат и бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь в интервью Radio NV рассказал, что есть много историй о диверсионных группах, которые заходят в Херсон, но они не разглашаются.

Комментируя в эфире Radio NV сообщения о том, что примерно за неделю до эвакуации из Олешек в Херсон зашла российская диверсионно-разведывательная группа и устроила бой, во время которого часть диверсантов погибла, часть попала в плен, а по меньшей мере двое скрылись, Козырь сказал, что слышал об этой истории.

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«Территориальное расположение этого микрорайона, Остров, — это намытая история еще при Советском Союзе. Это ближайший микрорайон Херсона к врагу. По нашим плавням и другим вещам враг заходит на территорию. Как и мы заходили, в частности, в Олешки. Я знаю историю и знаю случаи, когда наши диверсионные группы заходили на территорию Олешек и делали там вещи, необходимые для наших Сил обороны. Так же и враг сюда заходит. Понятно, что эта история и эта диверсионная группа стала известна, но, слава богу, наши ребята правильно отреагировали. Поверьте мне, таких историй очень много, и, конечно, нигде они не разглашаются», — отметил нардеп.

24 октября издание Новинарня со ссылкой на Telegram-канал 34-й ОБрМП «ФОРПОСТ 34» сообщило, что 22 октября военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны ВС РФ попытались высадить диверсионные группы на побережье микрорайона Корабел (Остров) в Херсоне, но бойцам 34-й отдельной бригады морской пехоты Борисфен удалось ликвидировать вражеские группы, а одного из оккупантов взяли в плен.

Также издание отметило, что, по данным Telegram-канала Херсон: Non fake, группа оккупантов из 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ успела высадиться и занять оборонительные рубежи в районе улицы Марии Фортус, после чего часть окупантов была убита, часть попала в плен, а несколько человек смогли сбежать с места высадки.