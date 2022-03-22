В Винницкой области задержали «переселенцев», которые оказались диверсантами РФ — видео
Задержанные собирали разведданные для ВС РФ (Фото:Скриншот видео Нацполиции)
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в Винницкой области диверсионную группу РФ.
Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в облуправлении Нацполиции.
Там рассказали, что пятеро злоумышленников проникли на территорию региона под видом вынужденных переселенцев из Харьковской области.
«Поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию. У задержанных изъята компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений», — рассказали правоохранители, опубликовав видео с задержанием диверсантов.
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