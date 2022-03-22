В Винницкой области задержали «переселенцев», которые оказались диверсантами РФ — видео

22 марта, 12:02
Цей матеріал також доступний українською
Задержанные собирали разведданные для ВС РФ (Фото:Скриншот видео Нацполиции)

Задержанные собирали разведданные для ВС РФ (Фото:Скриншот видео Нацполиции)

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в Винницкой области диверсионную группу РФ.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Читайте также:
В Киеве задержали пророссийского «монаха», причастного к деятельности ДРГ

Там рассказали, что пятеро злоумышленников проникли на территорию региона под видом вынужденных переселенцев из Харьковской области.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=9m0aYFYD8Fw

«Поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию. У задержанных изъята компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений», — рассказали правоохранители, опубликовав видео с задержанием диверсантов.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Переселенцы Харьковская область Диверсионные группы Винницкая область Диверсант Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ