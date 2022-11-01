Диверсанты из РФ постоянно пытаются прорваться через границу в Харьковской области
Украинские бойцы не позволяют диверсантам перейти границы Украины (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Российские диверсанты не оставляют попыток прорваться через границу в Харьковской области.
Об этом в Facebook сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Враг не оставляет попыток диверсионно-разведывательной работы в приграничных населенных пунктах Дергачевщины», — отметил он.
По его словам, украинские бойцы не позволяют диверсантам перейти линию государственной границы Украины.
В Харьковской области 24 населенных пункта остаются под временной оккупацией РФ, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его словам, ВСУ делают все возможное для освобождения этих регионов.