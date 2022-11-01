Диверсанты из РФ постоянно пытаются прорваться через границу в Харьковской области 1 ноября, 12:11 Украинские бойцы не позволяют диверсантам перейти границы Украины (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские диверсанты не оставляют попыток прорваться через границу в Харьковской области.



Об этом в Facebook сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Враг не оставляет попыток диверсионно-разведывательной работы в приграничных населенных пунктах Дергачевщины», — отметил он.

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По его словам, украинские бойцы не позволяют диверсантам перейти линию государственной границы Украины.

В Харьковской области 24 населенных пункта остаются под временной оккупацией РФ, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ВСУ делают все возможное для освобождения этих регионов.