Вражеские диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных мирных граждан — Генштаб 10 марта, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Генштаб предупреждает о риске проникновения диверсантов в Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных мирных граждан.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляют перегруппировку и не отказываются от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада.

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