Вражеские диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных мирных граждан — Генштаб
Генштаб предупреждает о риске проникновения диверсантов в Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных мирных граждан.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляют перегруппировку и не отказываются от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада.
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