«Пытались создать Республику Украина». В Ивано-Франковской области двух человек подозревают в попытке захвата власти в регионе 12 марта, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Ивано-Франковской области задержали двух человек, которых подозревают в попытке захватить власть в западных областях Украины и создать «Республику Украина». Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры в Facebook.

Двух задержанных подозревают в попытке организации насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти в западных областях Украины. Им сообщили о подозрении по статье ч. 1 ст. 109 УК Украины, за которую предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

«По данным следствия, двое подельников поддерживали антиконституционные идеи федерализации Украины и создания Федеративной Республики Украины путем отделения от государства Украины отдельных ее областей», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые хотели организовать «национальные собрания», чтобы предъявить требования об отстранении от должностей лиц в высших и местных органах государственной власти, а также проведении псевдовыборов и образования «советов», отметили в ведомстве.

По данным следствия, они подбирали и привлекали в разных областях Украины бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов. Они должны были совершить захват зданий органов государственной власти, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств, хранилищ, а также совершить насилие в отношении представителей власти и другие действия, способные привести к захвату и блокирование органов государственной власти в отдельных регионах Украины, добавили в прокуратуре.

Также правоохранители отметили, что подозреваемых подыскивали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий для захвата административных зданий.

«Кроме того, заговорщики создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды», — подчеркивает ведомство.

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