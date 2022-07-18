Под Харьковом обезвредили ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ России 18 июля, 15:22 В результате спецоперации были уничтожены 36 оккупантов (Фото:Кадр видео Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Разведывательная группа Главного управления разведки Кедр провела спецоперацию в селе Дементьевка Харьковской области, в результате которой была выявлена и обезврежена вражеская ДРГ.



Об этом сообщается на страницы ГУР МО в Facebook.

Украинским силам удалось обнаружить большое подразделение оккупантов, которое размещалось в разрушенных зданиях.

В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены, многие получили ранения разной степени тяжести.

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Позже Кедр вместе с подразделениями местного ТРО и Национальной гвардии провел ряд боестолкновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника.

В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ВРГ. Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года, Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.



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