Российский диверсант получил десять лет тюрьмы за подготовку подрыва транспортной инфраструктуры в Ровенской области
Диверсант получил задачу от россиян после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск (Фото:СБУ)
Российский диверсант приговорен к десяти годам лишения свободы за подготовку подрыва объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, так российские оккупанты надеялись сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.
Для выполнения задачи злоумышленник проводил разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее уязвимых местах.
Украинские спецслужбы сработали на опережение и задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации в конце февраля.
По данным следствия, злоумышленником оказался бывший боевик, который воевал на стороне «Л/ДНР» во время проведения АТО.
Тогда он находился в составе террористических группировок Оплот и Хан, а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.
После полномасштабного вторжения РФ в Украине он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.
Предатель получил задачу скрыто прибыть в Ровенскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Он также собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.