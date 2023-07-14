Российский диверсант получил десять лет тюрьмы за подготовку подрыва транспортной инфраструктуры в Ровенской области 14 июля, 14:54 Диверсант получил задачу от россиян после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск (Фото:СБУ)

Российский диверсант приговорен к десяти годам лишения свободы за подготовку подрыва объектов транспортной инфраструктуры в Ровенской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, так российские оккупанты надеялись сорвать поставки иностранного вооружения и боеприпасов для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

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Для выполнения задачи злоумышленник проводил разведку территории вокруг инфраструктурных объектов и готовился к установке взрывчаток в наиболее уязвимых местах.

Украинские спецслужбы сработали на опережение и задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации в конце февраля.

По данным следствия, злоумышленником оказался бывший боевик, который воевал на стороне «Л/ДНР» во время проведения АТО.

Тогда он находился в составе террористических группировок Оплот и Хан, а также входил в состав агентурного аппарата российской военной разведки.

После полномасштабного вторжения РФ в Украине он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Предатель получил задачу скрыто прибыть в Ровенскую область для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Он также собирал разведданные о местах дислокации военных объектов на территории региона.