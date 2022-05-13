Как спасти защитников Азовстали. Киевский форум по безопасности провел онлайн-дискуссию — трансляция 13 мая, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты начали наземный штурм Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Киевский форум по безопасности организовал специальную панель, посвященную военной проблематике. В ней приняли участие замкомандира полка Азов Святослав Паламар (Калина), а также американские генералы Филип Бридлав и Уэсли Кларк.

Киевский форум по безопасности 13 мая провел онлайн-дискуссию в рамках цикла Борьба за Украину. В панели, посвященной военной проблематике, приняли участие представитель полка Азов и четырехзвездные генералы из США. В центре внимания дискуссии КБФ — освобождение украинских военных и гражданских на Азовстали, оценка общей ситуации на фронте, а также прогноз развития событий.

Видео дня

Участники дискуссии:

Святослав Паламар ( Калина), заместитель командира полка Азов.

Калина), заместитель командира полка Азов. Филип Бридлав, четырехзвездный генерал армии США, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 2013—16 годах.

Уэсли Кларк, четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 1997—2000 годах.

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.

Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета ( США).

США). Данило Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Среди обсуждаемых тем:

— Как спасти украинских военных и гражданских на Азовстали?

— Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Велик ли потенциал российского агрессора? Возможные сценарии развития событий?

— Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.