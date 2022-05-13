Как спасти защитников Азовстали. Киевский форум по безопасности провел онлайн-дискуссию — трансляция

13 мая, 20:00
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты начали наземный штурм Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Оккупанты начали наземный штурм Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Киевский форум по безопасности организовал специальную панель, посвященную военной проблематике. В ней приняли участие замкомандира полка Азов Святослав Паламар (Калина), а также американские генералы Филип Бридлав и Уэсли Кларк.

Киевский форум по безопасности 13 мая провел онлайн-дискуссию в рамках цикла Борьба за Украину. В панели, посвященной военной проблематике, приняли участие представитель полка Азов и четырехзвездные генералы из США. В центре внимания дискуссии КБФ — освобождение украинских военных и гражданских на Азовстали, оценка общей ситуации на фронте, а также прогноз развития событий.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=jP8q9QEt4RY
https://www.youtube.com/watch?v=JXhnpWrDmeA

Участники дискуссии:

  • Святослав Паламар (Калина), заместитель командира полка Азов.
  • Филип Бридлав, четырехзвездный генерал армии США, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 2013—16 годах.
  • Уэсли Кларк, четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 1997—2000 годах.
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.
  • Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета (США).
  • Данило Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Среди обсуждаемых тем:

— Как спасти украинских военных и гражданских на Азовстали?

— Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте? Велик ли потенциал российского агрессора? Возможные сценарии развития событий?

— Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Мариуполь Форум Арсений Яценюк Филип Бридлав Азовсталь Уэсли Кларк Полк Азов Война России против Украины

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