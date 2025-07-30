Офицеру ВСУ угрожало руководство после публичного обращения в Раду и поцелуя с мужчиной

Офицер Вооруженных сил Украины Виталий Седюк заявил, что получил угрозы от руководства после того, как опубликовал в своих соцсетях видео, на котором целует своего партнера.

Об этом 29 июля сообщила организация Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права.

Как рассказали в организации, инцидент произошел после того, как Седюк опубликовал видеообращение к Раде с призывом обеспечить равные права для ЛГБТКИ+ сообщества. В конце видео мужчина поцеловал своего партнера. После этого военный начал получать угрозы от заместителя командира по вопросам психологической поддержки персонала 158-й отдельной механизированной бригады. Его пытались наказать немедленным переводом в другую часть, написали в организации.

Также в заметке сказано, что во время разговора с представителями организации Седюка срочно забрали на допрос. О ситуации узнали европейские дипломаты и публичные лица, добавили в организации.

«Сейчас Виталию ничего не угрожает, но он вынужден будет искать основания для перевода. Однако личные вещи так и не вернули. Его снова будет ждать серия допросов», — написали в организации.

Центр прав человека Zmina отмечает, что бывшее командование мужчины нарушило правительственное постановление № 1234, принятое в октябре 2024 года. В нем запрещено дискриминировать военнослужащих, в частности из-за сексуальной ориентации.

«Мы требуем системных изменений — полномочия военному омбудсману, расширенное влияние советников по гендерным вопросам, больше полномочий Центральному управлению защиты прав военнослужащих в Министерстве обороны Украины и привлечения к ответственности заместителя командира, который превысил свои полномочия», — добавили в организации.