Управление дронами и минная безопасность. МОН хочет обновить школьный предмет Защита Украины

2 августа, 17:48
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Школьный предмет Защита Украины планируют обновить, чтобы он был актуальным. Для этого в дисциплину планируют ввести домедицинскую помощь, минную безопасность, управление дронами и ориентирование на местности.

Об этом в среду, 2 августа, сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в Facebook.

Лисовой отметил, что в школьный предмет Защита Украины добавят больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. Поскольку и дети, и учителя предоставляют отзывы, что программа должна быть актуальна, а предмет — полезным и интересным.

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Министр отметил, что качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — это то, на что сейчас есть запрос.

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Лисовой отметил, что с нового учебного года министерство планирует запустить пилотную версию проекта обновленной дисциплины, которую будут реализовывать в школах разных областей Украины.

По его словам, после этого на основе отзывов от учителей и учеников, которые будут участвовать в проекте, программа дисциплины будет финализирована.

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Министр подчеркнул, что для того, чтобы пилот прошел успешно будет проведено обучение для учителей. Для этого к сотрудничеству будут привлечены международные и общественные организации, которые опытные в обучении взрослых.

По словам Лисового, в частности, к работе будут привлечены те специалисты, которые смогут обучать преподавателей работать с симуляторами FPV дронов, а также имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма.

«О ходе проекта — будем информировать», — добавил Лисовой.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Школа Министерство образования Учебный год Украинская школа ученики Оксен Лисовой

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