Директору Львовтеплоэнерго сообщили о подозрении в служебной халатности

Депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского комунального предприятия Львовтеплоэнерго Степану Пакижу объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения за служебную халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"6 июня прокурор Львовской области Юрий Квятковский сообщил о подозрении депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия Львовтеплоэнерго в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Пакиж был обязан управлять предприятием и нести полную ответственность за состояние его деятельности. Досудебное расследование установило, что вопреки требованиям регуляторных актов в сфере энергетики, не имея законного права подписывать договора на поставку возглавляемому предприятию 12 млн 510 тыс. метров кубических природного газа, служащий все же заключил договор. Кроме этого, он перечислил фирме-поставщику 3 млн 281 тыс. гривен в то время, когда газ не был доставлен на предприятие.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Руководителю предприятия грозит до пяти лет лишения свободы, а также три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как передает ZAXID.NET, директор Львовтеплоэнерго Степан Пакиж сейчас находится в отпуске, однако его заместители уверяют, что все действия предприятия были исключительно в рамках действующего законодательства.

Как сообщется, в 2014 году Львовтеплоэнерго, имея подтверждение о выделенных лимитов газа от газопоставщика, перечислило ему оплату. Поскольку газ Львовтеплоэнерго не доставили, предприятие обратилось в суд для возврата средств. По этому поводу предприятие получило заключение государственной судебно-экономической экспертизы, которая подтвердила правомерность действий предприятия.

"Суд вынес решение в нашу пользу и передал дело исполнительной службе на взыскание средств. Однако исполнительная служба не стянула этих средств, поэтому мы по этому поводу обратились во все правоохранительные органы, в частности, в прокуратуру", - пояснил заместитель директора ЛГКП Львовтеплоэнерго по экономическим вопросам Богдан Каминский.

Напомним, во Львове из-за подозрения в получении взятки задержали главу Железнодорожной районной администрации.



