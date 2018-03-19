Директором Одесского художественного музея назначен Александр Ройтбурд

Директором Одесского художественного музея назначен известный художник Александр Ройтбурд.

Как передает корреспондент Думской, пятилетний контракт с Ройтбурдом подписали прямо в учреждении в присутствии губернатора Одесской области Максима Степанова.

"Действует специальный закон О культуре, который предусматривает, что учреждение культуры, вне зависимости от того, государственное оно или коммунальное, возглавляет победитель конкурса. Провести конкурс и не реализовывать его результаты невозможно, поэтому я и принял такое решение", - заявил Степанов.

Ранее художник победил в объявленном облсоветом и ОГА конкурсе по выбору руководителя музея. Однако против кандидатуры Ройтбурда выступили местные депутаты Оппоблока, заблокировав назначение художника на эту должность.