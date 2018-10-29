Директора одного из конструкторских бюро Укроборонпрома подозревают в растрате 1,4 млн грн

Прокуратура Киева объявила подозрение в растрате 1,4 млн грн бюджетных средств директору конструкторского бюро Артиллерийское вооружение, входящего в Укроборонпром.
Как сообщили в надзорном ведомстве, руководитель госпредприятия военно-промышленного комплекса в 2015 году приобрел через частную компанию оборудование по завышенной стоимости.
Согласно данным судебно-экономической экспертизы, в результате государству был нанесен ущерб в сумме 1,4 млн грн.
Директору КБ Артиллерийское вооружение, согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины, грозит от семи до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Прокуратура просит суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 1,4 млн грн.
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