Директора школы, которая «сливала» позиции ВСУ в обмен на будущий пост «министра образования», отпустили под залог — ТСН 31 июля, 16:44 Директор школы в Киевской области подозревается в «сливе» позиций ВСУ российским оккупантам (Фото:Алла Душкина / Facebook)

Директор школы, подозреваемая в сдаче позиций ВСУ за обещание от российских оккупантов должности «министра образования» на оккупированной Украине, выпущена под залог в полмиллиона гривен, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

О завершении досудебного расследования в отношении директора одной из частных школ Киева, которая сдавала россиянам позиции украинских войск и информацию о патриотически настроенных украинских деятелях, сообщали в Офисе генпрокурора еще в начале июля. Ее подозревают в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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«Обвиняемая имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства. Она сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связки со спецслужбами страны-агрессора. Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и терробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии», — сообщали тогда в Офисе генпрокурора.

В вознаграждение за сотрудничество обвиняемой в случае захвата столицы обещали должность министра образования при оккупационных властях.

Фамилию подозреваемой ни СБУ, ни прокуратура не обнародуют. Журналисты ТСН, «ввиду большого общественного значения информации о сотрудничестве с врагом в условиях войны», выяснили и утверждают, что речь идет об Алле Душкиной (Ратушной), которая, по информации журналистов, уже имеет немалый шлейф судебных проволочек и была героиней должностного скандала.

Фамилию директора школы, подозреваемой в государственной измене Украины, можно найти в открытом списке дел Соломенского райсуда.

Фото: sl.ki.court.gov.ua

До начала полномасштабного вторжения РФ женщина работала директором частной школы-сада в пригороде Киева. К моменту следствия Душкину от работы отстранили.



Сейчас частное заведение возобновило работу, но с журналистами о своей руководительнице там предпочитают не говорить.

Сама обвиняемая на первое судебное слушание по своему делу не пришла, говорят прокуроры: были предоставлены документы о том, что она на больничном, поэтому судебное заседание перенесено.

Из-под ареста педагог выпустили под залог: суд определил его в размере 500 тысяч гривен, и эти средства были внесены. В коллективе говорят, что денег на залог не собирали.

Как утверждает ТСН, до работы в частном заведении женщина возглавляла школу на столичном Печерске, но тогда у нее была другая фамилия — Ратушная.

В 2020 году Алла Ратушная оказалась в эпицентре скандала: соревновалась за должность директора школы с угрозами, выламыванием замков и исчезновением важных документов. Также женщина якобы «постоянно говорила, что она будущий директор департамента [образования] города Киева». Тогдашний директор школы говорит, что ей угрожали. И только после вмешательства образовательного омбудсмена и специальной комиссии при горсовете законная директор смогла зайти на свое рабочее место.

На телефонные звонки журналистов ТСН Душкина не ответила. Ее адвокат на просьбу о комментарии ответил, что не может ничего комментировать без разрешения подзащитной.

По данным движения Честно, в 2020 году Душкина баллотировалась в Киевсовет от политической партии За Будущее — шла в списке под №45 в округе 8, но избранная не была.

Фото: Алла Душкина / Facebook

Следующее судебное слушание по уголовному делу подозреваемой в предательстве государства Аллы Душкиной назначено на конец августа. Директору школы грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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