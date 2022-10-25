Директора завода Укроборонпрома подозревают в получении «откатов» на 2,44 млн грн — НАБУ 25 октября, 23:26 Укроборонпром отстранил директора завода, подозреваемого в получении откатов (Фото:ukroboronprom.com.ua)

Директору завода, входящего в состав концерна Укроборонпром, сообщили о подозрении в получении 2,44 млн грн «откатов» и недекларировании недвижимости за границей. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 25 октября.

По данным следствия, директор госпредприятия в сентябре 2016 — январе 2017 года получил от людей, связанных с компанией Оптимумспецдеталь, больше 2,44 млн грн «отката» — он должен был скрыть махинации с безосновательной оплатой за поставку компании товаров военного назначения.

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В НАБУ заявили, что правоохранители расследовали ряд коррупционных эпизодов при участии Оптимумспецдетали. Следствие установило девять участников схемы, из которых четыре получили приговор. По данным НАБУ и САП, за время действия схемы Укроборонпром получил товары на сумму около 165 млн грн, в бюджет не поступило больше 46 млн грн, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 20,63 — налог на прибыль.

Один из фигурантов дела Оптимумспецдетали — Игорь Гладковский, сын бывшего члена СНБО Олега Гладковского.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура также установили, что подозреваемый не задекларировал квартиру в Болгарии, которой владеет его супруга. По состоянию на 2020 год квартира стоила около 1,33 млн грн.



В Укроборонпроме сообщили, что отстранили директора предприятия из-за подозрения и сотрудничают с правоохранителями.