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Директор коммунального предприятия украл на ремонте школы более 160 тысяч гривен - ГПУ

Сегодня, 16:02
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Подозреваемый завысил стоимость выполненных ремонтных работ

Правоохранители разоблачили в хищении бюджетных средств директора одного из коммунальных предприятий Хмельницкого областного совета.

Как сообщили в ГПУ, в сентябре 2014 года он заключил с директором школы-интерната договор о проведении капитального ремонта банно-прачечного корпуса.

Согласно сметной документации, стоимость работ была оценена в 711 тысяч гривен.

Однако, как было установлено следствием, в акты приема выполненных строительных работ директор предприятия внес ложные сведения для искусственного завышения этой суммы, благодаря чему присвоил себе 167 тысяч гривен.

На данное время ему уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги:   Похищение Хмельницкая область Коррупция

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