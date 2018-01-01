Директор госпредприятия Минобороны запугивал мужчину призывом на военную службу Сегодня, 17:49 22 Цей матеріал також доступний українською Чиновника задержали во время передачи $2000

Правоохранители задержали директора одного из государственных предприятий Министерства обороны, расположенного в Киевской области, который запугивал мужчину призывом на военную службу.

Как сообщили в военной прокуратуре, директор госпредприятия требовал от него $2000 за "помощь" в уклонении от призыва на военную службу в условиях военного положения. Для этого он обещал "использовать свои дружеские отношения с должностными лицами Киево-Святошинского районного военного комиссариата". В случае отказа чиновник обещал организовать призыв гражданин на военную службу.

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Взяточника задержали непосредственно во время передачи $2000. Денежные средства у подозреваемого изъяты.

Ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.