Обратно в февраль: чем меня восхищают украинцы? 26 октября, 09:00 Позиция Эмель Мордо, директор отдела People&Culture компании Филипп Моррис в Украине, Армении, Грузии и Молдове

Это был вечерний рейс 10 января 2022, когда я возвращалась из Стамбула, моего родного города, в Киев — столицу Украины, который был мне домом в последние три года.

Я включила телефон, когда самолет приземлился. Он был красным от новостей с рекомендациями иностранцам вернуться домой по крайней мере на время, пока все не наладится.

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Я только что прилетела домой… Что значит «вернуться домой»? Что случилось, пока я была в отпуске? Я могу выехать в Стамбул, но куда же поедут члены моей команды, наши люди и миллионы других украинцев? Да, я постоянно следила за новостями, уже в течение нескольких месяцев мы обсуждали с нашей командой менеджмента по чрезвычайным ситуациям разные сценарии и нарабатывали планы действий в случае эскалации со стороны России. Что же я пропустила? Как это может произойти? Я хочу вернуться в свой дом в Киеве…

Я приехала в офис рано утром следующего дня, чтобы понять, что происходит, и найти ответы на сотни вопросов в моей голове. Я была смущена и встревожена, но, несмотря на это, наслаждалась солнцем и зимней прохладой, которые приветствовали меня, пока я управляла вдоль Днепра.

Офис стал глотком свежего воздуха. Двое коллег из нашей команды смаковали кофе и свои будничные разговоры. Они прочитали рекомендации, но имели другую точку зрения на события: Запад слишком волнуется, война на востоке Украины продолжается с 2014 года, все будет хорошо… Их улыбки стали облегчением для меня, а их сила, к которой привыкаешь, добавила мне энергии и помогла унять сомнения. Ничего действительно не изменилось, все были заняты празднованием Рождества со своими друзьями и семьями. Так что я насладилась чашкой кофе, весело пообщавшись с ними, и принялась за привычные дела.

Когда посольства одно за другим стали закрываться, призывая своих граждан уехать из Украины, у меня не осталось выбора. Школа полностью перешла на онлайн-обучение. Документы на нашего лабрадора были оформлены, чемоданы уложены. Правда, они были очень легкими, ведь мы собирались вернуться максимум через месяц. Что мы могли знать в то время… Я махала на прощание своему мужу, двум детям и собаке, улетавшим в Стамбул в конце января. Впервые за всю жизнь мое лицо так обильно заливали слезы.

Я вернулась домой и зарядила несколько павербанков. Съездила в супермаркет, чтобы купить воду и продукты длительного потребления. А дальше села за ноутбук, чтобы продолжать работать — так как всегда, в нормальном ритме, пытаясь оставаться сильной и стойкой.

Это все временно.

Все будет хорошо.

Не паникуй, чтобы не вызывать панику в нашей компании.



Следующие две недели были такими же сложными, как и в начале января, пока, в конце концов, я должна была выехать из Украины 13 февраля. Тогда ходили слухи о потенциальном закрытии воздушного пространства в течение следующих 24 часов. Мне пришлось покинуть свой любимый дом за тридцать минут, чтобы успеть на самолет. Я не могла понять, что переживаю, почему уезжаю, и что ждет впереди. Как я должна встретиться со своей командой и нашими людьми на следующий день в то время, когда они оставались, а я уезжала???

24 февраля я проснулась ночью от сигнала тревоги, который был настроен на наших корпоративных смартфонах и должен был сработать исключительно в случае реальной угрозы. Началась война. Ракеты обстреливали всю Украину, а не только отдельные регионы или города. Это было хуже, чем самый плохой сценарий, о котором мы вообще решались думать. То, к чему мы готовились месяцами, за мгновение превратилось в наш самый ужасный кошмар.

Пребывание за пределами Украины в тот конкретный момент позволило мне не думать о себе или семье, а просто быть рядом с нашими людьми. Мы постоянно были на связи с командами — к счастью, Интернет все еще работал. Приоритетом была их безопасность: каждое утро мы начинали с проверки местонахождения людей и тем самым завершали день. Мы создали базу данных, чтобы отслеживать местонахождение более двух тысяч работников и их родных — миссия, которая сегодня кажется практически невыполнимой…

Организоваться, чтобы справиться с хаосом, стало для нас вызовом. Люди, на которых мы в обычных условиях могли рассчитывать в наших командах, все еще были в пути, спасали собственные жизни. Поэтому мы обратились к нашим коллегам-украинцам, которые были за границей в разных странах и часовых поясах, которые знали язык, людей и следили за развитием событий. Мы создали специальный колл-центр в Кракове и подключили к работе наш колл-центр для потребителей в Молдове. Наши коллеги из маркетинга, юридического отдела, финансов, HR сели за телефоны и делали все возможное, чтобы направлять коллег, утешать и поддерживать на их пути к более безопасным локациям.

В приграничных странах наши коллеги из службы безопасности организовались, чтобы встречать всех — женщин, детей и членов их семей — кто пересекал границу. Они сопровождали их в безопасные и теплые места, где раньше времени приготовили продукты в холодильниках и игрушки на кроватях для детей. Это была четвертая ночь с начала войны, когда мы получили сообщения через корпоративные каналы от одного из наших работников в Ивано-Франковске о том, что он запускает самоуправляемую платформу для помощи с информацией, по каким дорогам можно ехать, где заправиться, остановиться на ночь или же найти лекарство.

Наши служебные автобусы мы использовали для эвакуации из Харькова, где у нас есть фабрика и региональный офис продаж с более чем 600 сотрудниками. Кто хоть когда-нибудь организовывал эвакуацию? У нас не было времени ни думать над этим вопросом, ни сомневаться в себе. Это было время работать вместе, рассчитывая только друг на друга. Мы перешли в режим действия: считали семьи, готовые выезжать, снова и снова убеждали и успокаивали каждую семью, организовывали автобусы, заправляли их топливом, готовили еду и места для остановок.

Одновременно с этим планировали маршруты, а затем меняли их по несколько раз, потому что постоянно прибавлялись новые работники или работницы, которые также принимали непростое решение уехать. В рамках первого рейса мы эвакуировали более 200 человек, в общей сложности — почти две тысячи.

Выражение «Мы никого не оставим в опасности» очень быстро стало нашим девизом, и вскоре на наших автобусах уже эвакуировались бабушки, племянницы, племянники и просто близкие наших работников и работниц. А еще — их домашние любимцы, в том числе морские свинки и беременная собачка. Каждая спасенная жизнь давала нам силы бороться дальше.

Все эти усилия прилагали люди, которые и сами нуждались в поддержке, но самозабвенно заботились о других, просто потому, что им было что предложить. Это были женщины, которые заботились о своих детях, мужьях и стариках, но при этом постоянно сидели на телефоне, чтобы вовремя протянуть руку помощи тем, кому это было необходимо. Иногда они даже работали по укрытиям или звонили другим из-под одеял, чтобы мигание смартфонов не было видно ночью.

Это были мужчины, которые в любое время вывозили семьи своих коллег на вокзалы. Это были родители, несшие взрослых детей с инвалидностью на своих спинах, потому что раздобыть коляски было нереально. Это были женщины, которые с усталыми глазами прощались со своими мужьями, а детей везли неизвестно куда, лишь бы следующее поколение было спасено и в безопасности от обстрелов и авианалетов. Это были мужчины, которые отправляли своих жен и детей в более безопасные места, а сами оставались, чтобы раздавать гуманитарную помощь старшим. Это были молодые люди, которые продвигали волонтерские проекты и собирали средства на восстановление школ и помощь нуждающимся.

Последние три года проявили жесткость и гибкость всех людей в Украине. Но в моем сердце есть особое место для украинок. Я восхищаюсь их стойкостью… Их уверенными улыбками наперекор постоянным заботам… Их страстью добиваться успеха на работе даже во время войны… Их неуемными креативностью и позитивом, которые подталкивают вперед и помогают создавать новое… Их заботой о собственном благополучии и умении сначала надеть маску на себя, чтобы иметь ресурс помочь другим…

Они могут быть вечерними репетиторками для своих детей, чтобы быть уверенными, что те хорошо подготовлены к будущему и не пропускают математику.

Меня восхищают их сочувствие и борьба за всех, кто нуждается в помощи, их непреодолимая готовность заботиться о менее защищенных людях…

Мои дети каждый день спрашивают, когда смогут вернуться домой к друзьям. Я не знаю когда, но знаю, что тот день наступит, и что Украина выиграет войну. А до того времени мы остаемся сильными, полагаемся друг на друга, поддерживаем позитивное настроение и действуем с заботой в сердце.

Слава Украине!