Они не могут понять, что в этой стране митинги никто не организует — директор Херсонского драмтеатра после похищения военными РФ 26 марта, 05:04 Цей матеріал також доступний українською Александр Книга (Фото:Alexandr Kniga / Facebook)

Директор Херсонского областного музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александр Книга, которого на этом неделе похитили и несколько часов удерживали российские оккупанты, рассказал, что агрессоры высказались против митингов в поддержку Украины, которые проходят в Херсоне.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times.



Он также рассказал, что утром, 23 марта, к его дому в Олешках подъехало девять автомобилей с вооруженными оккупантами, которые ворвались в его дом и начали обыск.

Видео дня

В это время в доме кроме Александра Книги, были его жена с детьми, и для всей семьи происходящее стало большим стрессом. Далее оккупанты отвезли Книгу в полицейский участок в Херсоне по причине «организации акций протеста».

На что Книга пыталась убедить оккупантов, что в Украине их никто не организовывает, что в Херсоне акции протеста проходят во время каждой сессии местного совета, «потому что людям что-то не нравится». По его словам, они не могут этого понять", — сказал директор театра.

Напомним, Александр Книга был схвачен российскими оккупантами 23 марта в Олешках. Его увезли в неизвестном направлении.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что похищение войсками РФ директора Херсонского областного драмтеатра Александра Книги является проявлением присущего им фашизма .