Следующие полгода войны будут критическими — директор ЦРУ

3 февраля, 03:26
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Уильям Бернс (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Уильям Бернс (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что следующие полгода войны России против Украины будут «критическими».

Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

"Бернс говорит, что в Украине следующие шесть месяцев будут критическими, а Путин все еще делает ставку на то, что политическая усталость придет на Запад. США не считают, что Москва серьезно настроена на переговоры", - сообщила Газис.

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Бернс отметил, что особое беспокойство США вызывает углубление военных связей России и Ирана. Директор ЦРУ напомнил, что из 30 часов пребывания в Украине в прошлом месяце "около шести провел в бомбоубежище", когда Россия атаковала Киев иранскими дронами.

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе тайно посетил Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Журналисты отмечают, что Бернс и руководство Украины обсудили данные США о возможностях нового наступления РФ. Также на встрече говорили о дальнейшей поддержке Конгресса США.

https://www.youtube.com/watch?v=xW_ED9eAGbg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран ЦРУ Война в Украине Уильям Бернс Война России против Украины

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