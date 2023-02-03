Следующие полгода войны будут критическими — директор ЦРУ 3 февраля, 03:26 Уильям Бернс (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что следующие полгода войны России против Украины будут «критическими».



Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

"Бернс говорит, что в Украине следующие шесть месяцев будут критическими, а Путин все еще делает ставку на то, что политическая усталость придет на Запад. США не считают, что Москва серьезно настроена на переговоры", - сообщила Газис.

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Бернс отметил, что особое беспокойство США вызывает углубление военных связей России и Ирана. Директор ЦРУ напомнил, что из 30 часов пребывания в Украине в прошлом месяце "около шести провел в бомбоубежище", когда Россия атаковала Киев иранскими дронами.

In Ukraine, CIA's Burns says the next six months will be "critical," with Putin still betting that "political fatigue" will set in across the West. "We do not assess" that Moscow is serious about negotiations — Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) February 2, 2023

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе тайно посетил Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Журналисты отмечают, что Бернс и руководство Украины обсудили данные США о возможностях нового наступления РФ. Также на встрече говорили о дальнейшей поддержке Конгресса США.

